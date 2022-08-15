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Чемпионат Германии. Бундеслига

Мюллер подвёл итоги матча с «Вольфсбургом»

15 Августа 2022 • 08:34 Комментировать
Бавария
2:0
Вольфсбург
окончен

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер пообщался с представителями СМИ после встречи с «Вольфсбургом» во втором туре чемпионата Германии. Действующий чемпион отпраздновал победу со счетом 2:0.

«Я очень рад провести первую игру в новом сезоне при наших болельщиках. На стадионе царила невероятная атмосфера, была отличная погода, и мы выиграли. Команда сыграла на ноль, рады этому. С нетерпением жду начала подготовки к следующему матчу», - цитирует Мюллера клубная пресс-служба.

Добавим, что в рамках третьего тура Бундеслиги «Бавария» померяется силами с «Бохумом».

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Томас Мюллер
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