Мюллер подвёл итоги матча с «Вольфсбургом»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер пообщался с представителями СМИ после встречи с «Вольфсбургом» во втором туре чемпионата Германии. Действующий чемпион отпраздновал победу со счетом 2:0.

«Я очень рад провести первую игру в новом сезоне при наших болельщиках. На стадионе царила невероятная атмосфера, была отличная погода, и мы выиграли. Команда сыграла на ноль, рады этому. С нетерпением жду начала подготовки к следующему матчу», - цитирует Мюллера клубная пресс-служба.

Добавим, что в рамках третьего тура Бундеслиги «Бавария» померяется силами с «Бохумом».