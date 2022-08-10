Маттеус считает, что без Левандовски «Бавария» будет выступать лучше

В мюнхенской «Баварии» произошли большие перемены - клуб покинул игрок, которые за последние восемь лет стал его лицом и визитной карточкой. Польский форвард Роберт Левандовски отчалил в клуб, о котором, как оказалось, мечтал давным-давно.

Но в «Баварии» не особо сожалеют - в частности, такое мнение выразил Лотар Маттеус, который считает, что команда раскроется с других сторон.

- Есть впечатление, что «Бавария» стала даже лучше без Роберта. Мне так кажется. Была построена система, которая благоволила ему, но притесняла чуть других игроков. А сейчас каждый из них может выразить себя на поле, показать больше. Игра «Баварии» стала более свободной и гибкой, - цитирует Маттеуса Sky Deutschland.