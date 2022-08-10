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Чемпионат Германии. Бундеслига

Маттеус считает, что без Левандовски «Бавария» будет выступать лучше

10 Августа 2022 • 02:43 Комментировать
Бавария
...
Вольфсбург
1.15 8.50 15.00
14.08 18:30

В мюнхенской «Баварии» произошли большие перемены - клуб покинул игрок, которые за последние восемь лет стал его лицом и визитной карточкой. Польский форвард Роберт Левандовски отчалил в клуб, о котором, как оказалось, мечтал давным-давно.

Но в «Баварии» не особо сожалеют - в частности, такое мнение выразил Лотар Маттеус, который считает, что команда раскроется с других сторон.

- Есть впечатление, что «Бавария» стала даже лучше без Роберта. Мне так кажется. Была построена система, которая благоволила ему, но притесняла чуть других игроков. А сейчас каждый из них может выразить себя на поле, показать больше. Игра «Баварии» стала более свободной и гибкой, - цитирует Маттеуса Sky Deutschland. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Роберт Левандовски
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БАВАРИЯ ВОЛЬФСБУРГ
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