Тренер «Боруссии» Розе назвал «горьким опытом» поражение 2:5 от «Байера»

Программа воскресных матчей 21-го тура Бундеслиги подарила болельщикам настоящую сенсацию – дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромно уступила «Байеру» со счетом 2:5. Главный тренер «шмелей» Марко Розе после матча рассказал, каково переживать подобные моменты в карьере.

«Это очень горький опыт. Мы абсолютно не контролировали ситуацию на поле. У соперника было слишком много свободы и пространства. «Боруссия» - не стабильна, в этом главная проблема. Нам необходимо и дальше развиваться, чтобы прогрессировать. А так, победа леверкузенцев полностью заслуженная», - приводит слова Розе официальный сайт клуба.