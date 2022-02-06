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Чемпионат Германии. Бундеслига

Тренер «Боруссии» Розе назвал «горьким опытом» поражение 2:5 от «Байера»

06 Февраля 2022 • 21:58 Комментировать
Боруссия Д
2:5
Байер Л
окончен

Программа воскресных матчей 21-го тура Бундеслиги подарила болельщикам настоящую сенсацию – дортмундская «Боруссия» на своем поле разгромно уступила «Байеру» со счетом 2:5. Главный тренер «шмелей» Марко Розе после матча рассказал, каково переживать подобные моменты в карьере.

«Это очень горький опыт. Мы абсолютно не контролировали ситуацию на поле. У соперника было слишком много свободы и пространства. «Боруссия» - не стабильна, в этом главная проблема. Нам необходимо и дальше развиваться, чтобы прогрессировать. А так, победа леверкузенцев полностью заслуженная», - приводит слова Розе официальный сайт клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Боруссия Дортмунд Марко Розе
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окончен Боруссия Д 2:5 Байер Л 1.90 4.05 3.60
окончен Вольфсбург 4:1 Гройтер Фюрт 1.55 4.00 6.10
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