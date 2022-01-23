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Чемпионат Германии. Бундеслига

Ожидаемый, но запоздалый шаг: Азмун попробует себя в топ-чемпионате

23 Января 2022 • 08:57 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
06.02 17:30

Сердар Азмун определился с новым клубом. Иранский форвард подписал контракт с «Байером» из Леверкузена. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о решении нападающего.

Сердар Азмун хотел в Европу и добился своего. Иранский форвард решил не продлевать контракт с «Зенитом», который завершается ближайшим летом, а предпочёл сделать новый шаг. Азмун провёл в России 9 лет, по сути, именно в нашей стране он и научился футболу. Нападающий дебютировал в составе «Рубина» в 18 лет, затем вслед за Курбаном Бердыевым отправился в «Ростов», вернулся в Казань, после чего с «Зенитом» набрал ворох внутрироссийских трофеев.

Хотя Азмун выступает за сборную Ирана, его вполне можно считать продуктом нашего футбола. По этой причине будет крайне любопытно наблюдать за тем, что у него получится в Германии.

Азмун – это талантливый нападающий, который на самом деле мог громко заявить о себе в Европе, уйди он из «Ростова» после успешного выступления в Лиге чемпионов. Тогда иранец забивал в отборе турнира, а потом поразил ворота «Атлетико» и «Баварии». Говорят, тогда к Азмуну был предметный интерес, а ему было всего 22 года. Иранец не уехал, и начинает европейскую карьеру только сейчас – в 27 лет. Пожалуй, поздновато. Да и «Байер» в этом смысле выглядит не так интересно, как «Ювентус», про интерес которого сообщалось этой зимой.

С другой стороны, «аспириновые» идут третьими в текущем сезоне, так что, вероятно, попадут в Лигу чемпионов. В принципе один яркий сезон в «Байере» может отправить Азмуна в топ-клуб, в ту же «Баварию», которой скоро надо будет думать о замене Левандовски. И всё же кажется, что Азмун пересидел в России, так как с его талантом он мог раньше уехать.

В шаге иранца видно то, что отличает иностранцев от россиян. Партнёр Азмуна по «Зениту» Артём Дзюба лишь говорил о том, что хочет уехать за границу, но не сделал этого. Форвард предпочёл остаться в России, стабильно выигрывать трофеи. Азмун же уезжает, причём согласился на переход не в топ-клуб. «Байер» даже в Германии стабильно борется лишь за топ-4, но далеко не всегда попадает в эту четвёрку. В Лиге чемпионов «аспириновые» давно не добивались заметных результатов.

Самое интересное, что Азмун вполне может уже в следующем сезоне стать основным форвардом «Байера», что, вероятно, и предопределило его выбор. Патрик Шик в составе леверкузенцев забивает пачками, так что летом, скорее всего, пойдёт на повышение. В свою очередь Лукас Аларио в Германии так и не освоился. Таким образом, Азмун близок к тому, чтобы получить шанс оказаться основным форвардом участника Лиги чемпионов из чемпионата топ-5.

В последние годы игроки из нашего чемпионата всё чаще уезжают в топовые европейские. Однако пока никто из них не стал там звездой. Миранчук играет эпизодическую роль, Влашич и Крал ещё менее заметные, Шомуродов неплохо выглядел в «Дженоа», но в «Роме» чахнет. Лишь Норманн показывает себя здорово, но только на уровне «Норвича». Российскому чемпионату очень нужно, чтобы кто-то сделал хорошую рекламу нашему футболу. Возможно, как раз Азмун в этом поможет.

Андрей Центров

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Зенит Сердар Азмун
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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