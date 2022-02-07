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Чемпионат Германии. Бундеслига

Леверкузенский «Байер» впервые забил более трех мячей в Дортмунде

07 Февраля 2022 • 06:25 Комментировать
Боруссия Д
2:5
Байер Л
окончен

Катастрофой для дортмундской «Боруссии» завершился ее домашний матч с леверкузенским «Байером». «Шмели» проиграли со счетом 2:5, и для «Байера» это был первый случай в истории клуба, когда «аптекари» сумели забить более трех голов в Дортмунде. Доселе им в лучшем случае удавалось забить три мяча.

Так, 15 марта 1981 года «Боруссия» победила дома в результативном матче - 5:3. Через два года, 15 апреля 1983 года, «Байер» вел после первого тайма со счетом 3:0, но в итоге дортмундцы сравняли счет - 3:3. Наконец, в сезоне 1994/1995 «Боруссия» стала чемпионом, но при этом проиграла дома «Байеру» со счетом 0:3. Сейчас же пропустила целых пять мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Байер Леверкузен
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