Леверкузенский «Байер» впервые забил более трех мячей в Дортмунде

Катастрофой для дортмундской «Боруссии» завершился ее домашний матч с леверкузенским «Байером». «Шмели» проиграли со счетом 2:5, и для «Байера» это был первый случай в истории клуба, когда «аптекари» сумели забить более трех голов в Дортмунде. Доселе им в лучшем случае удавалось забить три мяча.

Так, 15 марта 1981 года «Боруссия» победила дома в результативном матче - 5:3. Через два года, 15 апреля 1983 года, «Байер» вел после первого тайма со счетом 3:0, но в итоге дортмундцы сравняли счет - 3:3. Наконец, в сезоне 1994/1995 «Боруссия» стала чемпионом, но при этом проиграла дома «Байеру» со счетом 0:3. Сейчас же пропустила целых пять мячей.