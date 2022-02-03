На выходных Сердар Азмун перебрался из «Зенита» в «Байер». В ближайшее время иранский нападающий присоединится к своей новой команде. Пресс-служба леверкузенского клуба опубликовала фотографию, сделанную после прибытия Азмуна в Германию.

За «Зенит» Сердар Азмун выступал в течение трёх лет. Всего же в России иранец играл на протяжении восьми с половиной лет. До «Зенита» Азмун защищал цвета «Рубина» и «Ростова».

«Байер» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт 6 февраля – против дортмундской «Боруссии» на выезде.