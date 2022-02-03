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Чемпионат Германии. Бундеслига

​Азмун прилетел в Германию – ранее он сменил «Зенит» на «Байер» фото

03 Февраля 2022 • 16:35 Комментировать
Боруссия Д
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Байер Л
1.92 4.00 3.55
06.02 17:30

На выходных Сердар Азмун перебрался из «Зенита» в «Байер». В ближайшее время иранский нападающий присоединится к своей новой команде. Пресс-служба леверкузенского клуба опубликовала фотографию, сделанную после прибытия Азмуна в Германию.

 

За «Зенит» Сердар Азмун выступал в течение трёх лет. Всего же в России иранец играл на протяжении восьми с половиной лет. До «Зенита» Азмун защищал цвета «Рубина» и «Ростова».

«Байер» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Германии. Ближайший матч команда проведёт 6 февраля – против дортмундской «Боруссии» на выезде.

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Байер Сердар Азмун
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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