Выяснились подробности травмы Холанна

Форвард Эрлинг Холанн покинул поле в середине второго тайма матча дортмундской «Боруссии» с «Хоффенхаймом» (3:2). Несмотря на потерю своего лидера, команда сумела добиться победы и продолжает преследование «Баварии», лидирующей в турнирной таблице Бундеслиги.

Что касается Холанна, то у него, как информирует пресс-служба клуба, возникли мышечные проблемы. Сколько именно придется пропустить главному бомбардиру команды, пока что не сообщается. Эта информация будет опубликована позже.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанн забил уже двадцать три мяча, проведя при этом всего лишь двадцать матчей во всех турнирах.