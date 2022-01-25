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Чемпионат Германии. Бундеслига

Выяснились подробности травмы Холанна

25 Января 2022 • 00:00 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.05 3.70 3.40
06.02 17:30

Форвард Эрлинг Холанн покинул поле в середине второго тайма матча дортмундской «Боруссии» с «Хоффенхаймом» (3:2). Несмотря на потерю своего лидера, команда сумела добиться победы и продолжает преследование «Баварии», лидирующей в турнирной таблице Бундеслиги.

Что касается Холанна, то у него, как информирует пресс-служба клуба, возникли мышечные проблемы. Сколько именно придется пропустить главному бомбардиру команды, пока что не сообщается. Эта информация будет опубликована позже.

В нынешнем сезоне 21-летний Холанн забил уже двадцать три мяча, проведя при этом всего лишь двадцать матчей во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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