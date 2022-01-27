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Чемпионат Германии. Бундеслига

Холанн рассказал, за игрой какого форварда он пристально следил

27 Января 2022 • 20:54 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.05 3.70 3.40
06.02 17:30

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн признался, примеру какого футболиста он старался следовать в период своего становления профессиональным спортсменом. Норвежец неожиданно назвал имя форварда «Лестера» Джейми Варди, рассказав, что его привлекло в игре бомбардира.

«Я много наблюдал за тем, как Варди забегает за спины защитников, когда мяч находится у плеймейкера. Считаю, что он лучший в мире в этом компоненте. Часто ли я сейчас смотрю футбол? Да, конечно, до сих пор это делаю, иногда целыми днями», - цитирует Холанна Sky Sports.

Помимо Варди, Холанн также отметил Робина ван Перси, подчеркнув его удар с левой ноги, которая является рабочей и у самого лидера «Боруссии».

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Джейми Варди Эрлинг Холанн
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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