Холанн рассказал, за игрой какого форварда он пристально следил

Нападающий «Боруссии» Дортмунд Эрлинг Холанн признался, примеру какого футболиста он старался следовать в период своего становления профессиональным спортсменом. Норвежец неожиданно назвал имя форварда «Лестера» Джейми Варди, рассказав, что его привлекло в игре бомбардира.

«Я много наблюдал за тем, как Варди забегает за спины защитников, когда мяч находится у плеймейкера. Считаю, что он лучший в мире в этом компоненте. Часто ли я сейчас смотрю футбол? Да, конечно, до сих пор это делаю, иногда целыми днями», - цитирует Холанна Sky Sports.

Помимо Варди, Холанн также отметил Робина ван Перси, подчеркнув его удар с левой ноги, которая является рабочей и у самого лидера «Боруссии».