«Боруссия» Дортмунд хочет приобрести Адейеми

Дортмундская «Боруссия» не оставляет попытки заполучить нападающего австрийского «Зальцбурга» Карима Адейеми. По сообщениям от Фабрицио Романо в «Твиттере» немецкий клуб всё ещё ведет прямые переговоры с «Зальцбургом» в надежде на то, что им удастся договориться о трансфере футболиста следующим летом.

Сообщается, что клубам ещё предстоит согласовать стоимость игрока, бонусы, и ещё несколько мелких деталей. Дортмундцы уже обсуждали с самим игроком об условиях личного контракта.

В этом сезоне на счету у Адейеми 14 голов и 2 ассиста в чемпионате Австрии. Также футболист отметился 4 мячами и одной голевой передачей в Лиге чемпионов.