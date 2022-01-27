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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Боруссия» Дортмунд хочет приобрести Адейеми

27 Января 2022 • 15:40 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.05 3.70 3.40
06.02 17:30

Дортмундская «Боруссия» не оставляет попытки заполучить нападающего австрийского «Зальцбурга» Карима Адейеми. По сообщениям от Фабрицио Романо в «Твиттере» немецкий клуб всё ещё ведет прямые переговоры с «Зальцбургом» в надежде на то, что им удастся договориться о трансфере футболиста следующим летом.

Сообщается, что клубам ещё предстоит согласовать стоимость игрока, бонусы, и ещё несколько мелких деталей. Дортмундцы уже обсуждали с самим игроком об условиях личного контракта.

В этом сезоне на счету у Адейеми 14 голов и 2 ассиста в чемпионате Австрии. Также футболист отметился 4 мячами и одной голевой передачей в Лиге чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Ред Булл Зальцбург Карим Адейеми
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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