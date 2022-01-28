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Чемпионат Германии. Бундеслига

Скамакка может заменить Холанна в «Боруссии»

28 Января 2022 • 14:47 Комментировать
Сампдория
...
Сассуоло
2.85 3.75 2.30
06.02 17:00

Нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка ближайшим летом может перебраться в дортмундскую «Боруссию». По сообщениям Football Italia, «шмели» видят в итальянце замену норвежскому форварду Эрлингу Холанну, который следующим летом, вероятно, покинет команду.

Напомним, что ранее в прессе появлялись слухи о возможном переходе Скамакки в миланский «Интер». Более того, генеральный директор «Сассуоло» не стал исключать, что трансфер может состояться уже этой зимой.

Ранее Роберто Манчини на своей пресс-конференции сообщил, что Скамакка может стать основным нападающим сборной италии на грядущем чемпионате мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Сассуоло Эрлинг Холанн Джанлука Скамакка
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САМПДОРИЯ САССУОЛО
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