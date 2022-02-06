«Байер» забил пять мячей в Дортмунде

В центральном матче 23-го тура Бундеслиги играли претенденты на медали - «Боруссия» из Дортмунда и «Байер». Борьбы не получилось. Уже в дебюте команды обменялись автоголами, после чего забивали только леверкузенцы. Лишь перед финальным свистком «шмели» не больно ужалили - 5:2.

Андрей Лунёв травмирован, а Сердар Азмун не попал в заявку.

«Байер» остается на третьем месте, его соперник в пяти очках впереди.