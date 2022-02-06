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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Байер» забил пять мячей в Дортмунде

06 Февраля 2022 • 19:28 Комментировать
Боруссия Д
2:5
Байер Л
окончен

В центральном матче 23-го тура Бундеслиги играли претенденты на медали - «Боруссия» из Дортмунда и «Байер». Борьбы не получилось. Уже в дебюте команды обменялись автоголами, после чего забивали только леверкузенцы. Лишь перед финальным свистком «шмели» не больно ужалили - 5:2.

Андрей Лунёв травмирован, а Сердар Азмун не попал в заявку.

«Байер» остается на третьем месте, его соперник в пяти очках впереди.

Протокол игры  
Боруссия Д 1:5Байер Л
  10'Аканджи Мануэль (0:1)
(1:1) Фримпонг Жереми16'   
  20'Вирц Флориан (1:2)
  28'Андрих Роберт (1:3)
  53'Та Джонатан (1:4)
(2:5) Тиггес Штеффен89' 87'Диаби Мусса (1:5)
Кобель ГрегорМёнье Тома  46' (Вольф Мариус (  46') Аканджи МануэльЗагаду Дан-АксельГеррейро РафаэльБрандт ЮлианДауд Махмуд   26'Беллингхем ДжудРойс Марко  84' (Тиггес Штеффен (  84') Мален Дониэлл  79' (Мукоко Юссуфа (  79') Азар Торган  61' (Джованни Рейна (  61')
Запасные: Хуммельс МатсВитсель АксельШульц НикоПонграчич МаринХитц Mapвин
Грилль ЛеннартФримпонг Жереми  88' (Адли Амин (  88') Та ДжонатанИнкапье ПьероБаккер МитчелАндрих РобертДемирбай КеремБеллараби Карим   46'  68' (Коссуну Одилон (  68') Вирц Флориан  81' (Арангис Чарлес (  81') Диаби Мусса  88' (Фосу-Менса Тимоти (  88') Шик Патрик  81' (Аларио Лукас (  81')
Запасные: Ломб НикласПаулиньо ЖозеСертдемир Зидан
06 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Боруссия Д 2:5 Байер Л 1.90 4.05 3.60
Идет 45 минута Вольфсбург 1:1 Гройтер Фюрт 1.55 4.00 6.10
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