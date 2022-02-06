«Байер» забил пять мячей в Дортмунде

В центральном матче 23-го тура Бундеслиги играли претенденты на медали - «Боруссия» из Дортмунда и «Байер». Борьбы не получилось. Уже в дебюте команды обменялись автоголами, после чего забивали только леверкузенцы. Лишь перед финальным свистком «шмели» не больно ужалили - 5:2.
Андрей Лунёв травмирован, а Сердар Азмун не попал в заявку.
«Байер» остается на третьем месте, его соперник в пяти очках впереди.
Протокол игры
|10'Аканджи Мануэль (0:1)
|(1:1) Фримпонг Жереми16'
|20'Вирц Флориан (1:2)
|28'Андрих Роберт (1:3)
|53'Та Джонатан (1:4)
|(2:5) Тиггес Штеффен89'
|87'Диаби Мусса (1:5)
Кобель Грегор•Мёнье Тома 46' (Вольф Мариус ( 46') •Аканджи Мануэль•Загаду Дан-Аксель•Геррейро Рафаэль•Брандт Юлиан•Дауд Махмуд • 26'Беллингхем Джуд•Ройс Марко 84' (Тиггес Штеффен ( 84') •Мален Дониэлл 79' (Мукоко Юссуфа ( 79') •Азар Торган 61' (Джованни Рейна ( 61')
Грилль Леннарт•Фримпонг Жереми 88' (Адли Амин ( 88') •Та Джонатан•Инкапье Пьеро•Баккер Митчел•Андрих Роберт•Демирбай Керем•Беллараби Карим 46' 68' (Коссуну Одилон ( 68') •Вирц Флориан 81' (Арангис Чарлес ( 81') •Диаби Мусса 88' (Фосу-Менса Тимоти ( 88') •Шик Патрик 81' (Аларио Лукас ( 81')
Запасные: Ломб Никлас•Паулиньо Жозе•Сертдемир Зидан
06 февраля. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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