Ройс: «В «Боруссии» Холанн сможет чувствовать себя ценным, но выбор за ним»

Капитан дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Эрлинга Холанна по окончании сезона. По словам старожила немецкой команды, норвежцу было бы правильней остаться в стане «шмелей».

«Я бы настаивал, чтобы Эрлинг остался. Здесь есть все для роста. И возможность играть в Лиге чемпионов, и много забивать, и, главное, чувствовать себя ценным. Но, выбор за ним, он наверняка знает, как будет лучше. Для нас это точно не станет трагедией, мы будем и дальше двигаться вперед», - прокомментировал Ройс в интервью для Bild.

Напомним, что Холанн уже давно нацелился перебраться в один из топ-клубов Европы и получить более щедрые условия личного контракта.