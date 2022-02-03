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Чемпионат Германии. Бундеслига

Левандовски не спешит пророчить Холанну успешное будущее

03 Февраля 2022 • 23:38 Комментировать (1)
Боруссия Д
...
Байер Л
1.92 4.00 3.55
06.02 17:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о возможных трудностях в карьере лидера дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, с которым они уже второй сезон кряду соревнуются в бомбардирских достижениях в Бундеслиге. Поляк высоко оценил уровень молодого форварда, но решил не спешить с громкими прогнозами на будущее.

«Мы не может знать, как он будет прогрессировать в дальнейшем. Не всегда наличие огромного потенциала означает, что игрок может закрепиться в статусе звезды на долгие годы. Но, на данный момент он действительно прекрасно выступает на высоком уровне. За Холланом приятно наблюдать», - поделился Левандовски своим мнением в разговоре с ресурсом Piłka Nożna.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Боруссия Дортмунд Роберт Левандовски Эрлинг Холанн
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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Комментарии (1)
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Alex1972
03 Февраля 2022 в 23:51
А где ты был в таком возрасте?... Хе..
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04.02  22:30 Герта ... Бохум 2.09 3.55 3.60
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