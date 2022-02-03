Левандовски не спешит пророчить Холанну успешное будущее

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о возможных трудностях в карьере лидера дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанна, с которым они уже второй сезон кряду соревнуются в бомбардирских достижениях в Бундеслиге. Поляк высоко оценил уровень молодого форварда, но решил не спешить с громкими прогнозами на будущее.

«Мы не может знать, как он будет прогрессировать в дальнейшем. Не всегда наличие огромного потенциала означает, что игрок может закрепиться в статусе звезды на долгие годы. Но, на данный момент он действительно прекрасно выступает на высоком уровне. За Холланом приятно наблюдать», - поделился Левандовски своим мнением в разговоре с ресурсом Piłka Nożna.