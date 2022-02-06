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Чемпионат Германии. Бундеслига

Менье сравнил Холанна и Мбаппе

06 Февраля 2022 • 19:42 Комментировать
Боруссия Д
2:5
Байер Л
окончен

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье поделился занимательным сравнением своего партнера по команде, Эрлинга Холанна, и лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Футболист отметил, что оба форварда проповедуют разные стили игры, но в конце неожиданно отдал предпочтение французу.

«Думаю, что Килиан технически более одарен. Еще хотелось бы отметить, что он – врожденный лидер. Холанну же нужна поддержка команды, чтобы добиваться значительных результатов. У Мбаппе есть изюминка, у него отличный футбольный инстинкт», - прокомментировал Менье в разговоре с журналистами французского издания L’Equipe.

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Евро-Футбол.Ру,
Килиан Мбаппе Тома Менье Эрлинг Холанн
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