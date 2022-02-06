Менье сравнил Холанна и Мбаппе

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Тома Менье поделился занимательным сравнением своего партнера по команде, Эрлинга Холанна, и лидера «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Футболист отметил, что оба форварда проповедуют разные стили игры, но в конце неожиданно отдал предпочтение французу.

«Думаю, что Килиан технически более одарен. Еще хотелось бы отметить, что он – врожденный лидер. Холанну же нужна поддержка команды, чтобы добиваться значительных результатов. У Мбаппе есть изюминка, у него отличный футбольный инстинкт», - прокомментировал Менье в разговоре с журналистами французского издания L’Equipe.