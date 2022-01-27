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Холанн сказал, кого он считает лучшим футболистом прошлого года

27 Января 2022 • 07:33 Комментировать
Боруссия Д
...
Байер Л
2.05 3.70 3.40
06.02 17:30

Эрлинг Холанн получил травму в одном из недавних матчей дортмундской «Боруссии» и сейчас у него появилось время отвечать на вопросы журналистов. Один из них спросил у норвежца - кого он считает лучшим футболистом 2021 года? Холанну вопрос понравился.

- Интересный вопрос. Первым считаю Левандовского. Бензема также великолепен, однако и Месси провел отличный год. Бензема и Месси делят второе место, - приводит слова Холанна Sky Sports.

ФИФА также признала Левандовски лучшим футболистом минувшего года, а вот «Золотой мяч» достался Лионелю Месси. Бензема же остался без наград.
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Эрлинг Холанн
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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