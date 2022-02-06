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Чемпионат Германии. Бундеслига

​«Байер» остался без двух вратарей: У Градецки коронавирус, Лунёв травмирован

06 Февраля 2022 • 17:28 Комментировать
Боруссия Д
1:4
Байер Л
1.90 4.05 3.60
2-й тайм

Лукаш Градецки не попал в заявку «Байера» на воскресный матч чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии». Как сообщает пресс-служба леверкузенского клуба, финский вратарь заразился коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что Градецки переносит инфекцию без симптомов и чувствует себя хорошо.

Лукаш Градецки – основной вратарь «Байера». Вторым голкипером команды является россиянин Андрей Лунёв, который в январе получил серьёзную травму и был прооперирован. Лунёв вернётся в строй весной.

Следить за матчем между «Боруссией» и «Байером» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Байер Андрей Лунёв Лукаш Градецки
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БОРУССИЯ Д БАЙЕР Л
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Идет 62 минута Боруссия Д 1:4 Байер Л 1.90 4.05 3.60
06.02  19:30 Вольфсбург ... Гройтер Фюрт 1.57 4.40 5.60
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