​«Байер» остался без двух вратарей: У Градецки коронавирус, Лунёв травмирован

Лукаш Градецки не попал в заявку «Байера» на воскресный матч чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии». Как сообщает пресс-служба леверкузенского клуба, финский вратарь заразился коронавирусной инфекцией.

Отмечается, что Градецки переносит инфекцию без симптомов и чувствует себя хорошо.

Лукаш Градецки – основной вратарь «Байера». Вторым голкипером команды является россиянин Андрей Лунёв, который в январе получил серьёзную травму и был прооперирован. Лунёв вернётся в строй весной.

Следить за матчем между «Боруссией» и «Байером» можно в текстовой трансляции.