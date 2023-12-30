«Трабзонспор» может подписать хавбека «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Египта Мохамед Эльнени может продолжать карьеру в Турции.

Как стало известно 61 saat, в услугах 31-летнего футболиста заинтересован «Трабзонспор». По сведениям источника, в ближайшее время турецкий клуб вступит в переговоры с английским грандом по трансферу Эльнени.

В текущем сезоне египтянин принял участие лишь в четырех матчах во всех турнирах. В общей сложности он провел на поле всего 72 минуты.

Контракт Эльнени с «Арсеналом» рассчитан до конца этого сезона. Рыночная стоимость футболиста, по данным Transfermarkt, составляет 4,5 миллиона евро.

