Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» готов продать защитника в январе слухи

29 Декабря 2023 • 20:51 Комментировать
Фулхэм
...
Арсенал
1 5.80 X 4.20 2 1.55
31.12 17:00

Лондонский «Арсенал» отпустит центрального защитника Якуба Кивиора в другой клуб.

23-летний футболист не проходит в основной состав «канониров», поэтому, как сообщалось ранее, рассматривает возможность ухода в аренду для получения игровой практики. Согласно обновлённым сведениям журналиста Пита О'Рурка, в «Арсенале» решили продать Кивиора в январе, чтобы подписать на его место другого игрока. Интерес к поляку приписывался итальянским «Милану» и «Роме».

Якуб Кивиор принял участие в 13 матчах «Арсенала» в текущем сезоне. Стоимость центрбека оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Якуб Кивиор трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 29 Декабря
17:41
Тренер «Фулхэма»: Мы не получали предложений по трансферу Пальиньи
09:15
Блиц: «Возможно, «Арсеналу» пришло время отказаться от Зинченко»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
30.12.23 в 15:30
Лутон Таун Лутон Таун
Челси Челси
5.60 4.20 1.58
Видео
30.12.23 в 18:00
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Брентфорд Брентфорд
2.50 3.40 2.80
Видео
30.12.23 в 18:00
Астон Вилла Астон Вилла
Бёрнли Бёрнли
1.40 4.80 7.60
Видео
30.12.23 в 18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Эвертон Эвертон
2.60 3.30 2.75
Видео
30.12.23 в 18:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
1.07 11.00 35.00
Видео
30.12.23 в 20:30
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
3.00 3.60 2.26
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 29 Декабря
21:12 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк оценил игру 20-летнего Куансы
20:51 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов продать защитника в январе слухи
20:51 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» изучает обмен Лукаку на форварда «Ювентуса»
20:17 · Англия. Премьер-лига
​Анри: «В моё время за титул боролись только «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» 1
20:17 · Англия. Премьер-лига
Нападающий «Вест Хэма» Бенрахма может продолжить карьеру в «Марселе» слухи
20:11 · Англия. Премьер-лига
​«Ювентус» ведёт переговоры по хавбеку «Манчестер Сити»
19:42 · Англия. Премьер-лига
​«Семья была в доме»: Гвардиола высказался об ограблении Грилиша
19:40 · Англия. Премьер-лига
Бенрахма может уйти из «Вест Хэма» из-за Кудуса слухи
19:36 · Англия. Премьер-лига
Мойес останется в «Вест Хэме» - известен срок его нового контракта
19:13 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Льориса в «Лос-Анджелес» полностью согласован
18:47 · Англия. Премьер-лига
​Почеттино: «Палмер со временем может стать похожим на ди Марию»
18:26 · Англия. Премьер-лига
Названы самые подешевевшие футболисты уходящего года
18:17 · Англия. Премьер-лига
​Осимхен отреагировал на приглашение в «Челси»
18:10 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» лишился полузащитника из-за Кубка Африки
17:55 · Англия. Премьер-лига
Два турецких топ-клуба нацелились на Седрика Соареша
Все новости
Рекомендуем