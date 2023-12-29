Лондонский «Арсенал» отпустит центрального защитника Якуба Кивиора в другой клуб.

23-летний футболист не проходит в основной состав «канониров», поэтому, как сообщалось ранее, рассматривает возможность ухода в аренду для получения игровой практики. Согласно обновлённым сведениям журналиста Пита О'Рурка, в «Арсенале» решили продать Кивиора в январе, чтобы подписать на его место другого игрока. Интерес к поляку приписывался итальянским «Милану» и «Роме».

Якуб Кивиор принял участие в 13 матчах «Арсенала» в текущем сезоне. Стоимость центрбека оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.