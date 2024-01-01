Пирс Морган снова раскритиковал «Арсенал»

Известный журналист Пирс Морган, который является болельщиком лондонского «Арсенала», высказался о последних результатах столичного клуба.

Напомним, что вчера, 31 декабря, «канониры» потерпели поражение в дерби от «Фулхэма» (1:2).

Морган отметил, что команда показала ужасное выступление, и считает, что нельзя претендовать на титул в Английской премьер-лиге, если проигрываешь «Астон Вилле», «Вест Хэму» и «Фулхэму».

«К сожалению, по ментальности наших игроков за последние три недели стало ясно, что мы не готовы выиграть чемпионат. Чемпионы не дают так сильно переигрывать себя «Вест Хэму» и «Фулхэму», - цитирует Моргана Mirror.

«Арсенал» после 20 туров занимает четвертое место в турнирной таблице.