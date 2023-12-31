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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» уступил «Фулхэму» и не смог закончить год первым

31 Декабря 2023 • 19:00 Комментировать (4)
Фулхэм
2:1
Арсенал
окончен

Уступив первое место по итогам первого круга, «Арсенал» мог закончить год лидером Премьер-лиги, но и в матче с «Фулхэмом» сыграл неудачно. Хотя в самом дебюте все шло по его сценарию, Габриэл Мартинелли ворвался в штрафную слева и пробил, голкипер парировал, а Букайо Сака добавил мяч в сетку. Виллиан с левого края штрафной чудом не попал в дальнюю часть ворот. Том Кэрни доставил мяч к дальней штанге, и Рауль Хименес в касание перевел его в цель - 1:1. Мартинелли наносил  удар с десятка метров и промахнулся. После углового Жоау Пальинья наносил удар, а Бобби Рид в борьбе протолкнул мяч за ленточку. Сака мог сравнивать сразу же, но в выгодной позиции стрельну намного выше ворот.  Он же ворвался в штрафную и бил наверняка, но нога защитника была на пути мяча. Андреас Перейра мог снимать все вопросы, но попал в перекладину.

«Фулхэм» победил и поднялся на 13-е место, а соперник вместо первой строчки идет четвертым.

Протокол игры  
Фулхэм2:1Арсенал
  5'Сака Букайо (0:1)
(1:1) Хименес Рауль29'  
(2:1) Рид Бобби59'  
Лено Бернд  90'Кастань ТимотиАдарабиойо ОлуватосинУгелумба Кэлвин  77'Робинсон ЭнтониПальинья ЖоауКэрни Том  65' 90' (Рид Харрисон ( 90') Рид Бобби 80' (Уилсон Гарри ( 80') Айуоби Алекс 72' (Перейра Андреас ( 72') Виллиан Боргес 80' (Диоп Исса ( 80') Хименес Рауль  90'
Запасные: Родак МарекБалло-Туре ФодеТете КенниРодриго МунисЛукич Саша
Райя ДавидУайт Бен 67' (Жезус Габриэль ( 67') Салиба Вильям  86'Габриэль дос СантосКивёр Якуб 46' (Томиясу Такэхиро ( 46') Эдегор МартинРайс ДекланХаверц Кай 77' (Нелсон Райс ( 77') Сака БукайоНкетиа ЭддиМартинелли Габриэл 67' (Троссар Леандро ( 67')
Запасные: Эльнени МохамедЖоржиньо IIРемсдейл АаронСмит-Роу ЭмильСедрик Соареш
31 декабря. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Арсенал Лондон

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Комментарии (4) Все комментарии
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Zed2891
31 Декабря 2023 в 19:09
Бриалиновый конечно куколд, но видно читает комменты умных людей на Евро футбол. Зину убрал из состава и, вуаля, уже обосрался не так жидко, как пару дней назад. Нужно, конечно ещё пару лет и полмиллиарда этому обсосу.
P.S. И кто там спорил что деревянный кусок гауна Мартинелли - это хороший игрок. Надо было сплавлять это полено, пока был хоть какой-то спрос. А так дружно продолжаем доверять процессу и слушать жалкое нытье этого прилизанного обсоса. Всех с новым годом.
snk6565
31 Декабря 2023 в 19:08
Бриолиновый покатил ржавую пушку по проторенной в прошлом сезоне дорожке...хе хе
LMI
31 Декабря 2023 в 19:19
Ну тут я могу сказать - найди зеркало и посмотри на себя ))))))
LMI
31 Декабря 2023 в 19:07
Какой там первый ))))) Наконец-то окончились дурацкие мечтания и рассуждения о неком титуле
Что будет поражение - знал еще после игры с ВХ. Правда сегодня очень верилось в ничью. Но Арсенал нереалный cool.
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