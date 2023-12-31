«Арсенал» уступил «Фулхэму» и не смог закончить год первым

Уступив первое место по итогам первого круга, «Арсенал» мог закончить год лидером Премьер-лиги, но и в матче с «Фулхэмом» сыграл неудачно. Хотя в самом дебюте все шло по его сценарию, Габриэл Мартинелли ворвался в штрафную слева и пробил, голкипер парировал, а Букайо Сака добавил мяч в сетку. Виллиан с левого края штрафной чудом не попал в дальнюю часть ворот. Том Кэрни доставил мяч к дальней штанге, и Рауль Хименес в касание перевел его в цель - 1:1. Мартинелли наносил удар с десятка метров и промахнулся. После углового Жоау Пальинья наносил удар, а Бобби Рид в борьбе протолкнул мяч за ленточку. Сака мог сравнивать сразу же, но в выгодной позиции стрельну намного выше ворот. Он же ворвался в штрафную и бил наверняка, но нога защитника была на пути мяча. Андреас Перейра мог снимать все вопросы, но попал в перекладину.

«Фулхэм» победил и поднялся на 13-е место, а соперник вместо первой строчки идет четвертым.