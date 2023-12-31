Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Арсенал» объяснил отсутствие Зинченко в заявке

31 Декабря 2023 • 16:10 Комментировать
Фулхэм
1:1
Арсенал
1 6.10 X 4.40 2 1.55
перерыв

В последний день 2023 года «Арсенал» проведёт дерби против «Фулхэма». Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку «канониров». Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, Зинченко пропускает игру из-за небольшой проблемы с икроножной мышцей.

В сезоне 2023/2024 Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 24 матча. В них защитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Лондонское дерби между «Фулхэмом» и «Арсеналом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко

Новости по матчу

Сегодня, 31 Декабря
16:51
Эльнени может отправиться в Саудовскую Аравию
16:30
«Фулхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:10
​«Арсенал» объяснил отсутствие Зинченко в заявке
16:00
«Арсенал» назвал состав на дерби против «Фулхэма»
14:52
Артета продолжает настаивать на трансфере Тони в «Арсенал»
13:55
«Арсенал» готов отпустить Томиясу в аренду зимой
12:02
«Наполи» интересуется двумя защитниками «Арсеналу»
10:56
Актуальная ставка и прогноз на матч Фулхэм – Арсенал чемпионата Англии – 31 декабря 2023
02:09
Фулхэм - Арсенал: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Декабря
16:02
«Трабзонспор» может подписать хавбека «Арсенала»
12:40
«Бавария», «Арсенал» и другие клубы следят за Фримпонгом
11:41
Прогноз на точный счёт матча Фулхэм — Арсенал чемпионата Англии – 31 декабря 2023
10:55
Актуальный прогноз и ставка на матч Фулхэм — Арсенал АПЛ — 31 декабря 2023
29 Декабря
22:41
«Арсенал» отклонил предложение клуба АПЛ по Нкетиа
21:21
Мойзе Кин принял решение по будущему в «Ювентусе»
17:41
Тренер «Фулхэма»: Мы не получали предложений по трансферу Пальиньи
09:15
Блиц: «Возможно, «Арсеналу» пришло время отказаться от Зинченко»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФУЛХЭМ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Футбол онлайн
52 мин
Тоттенхэм Тоттенхэм
Борнмут Борнмут
1
0
1.53 4.60 5.60
Видео
Перерыв
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
1
1
5.60 4.60 1.53
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 31 Декабря
17:29 · Англия. Премьер-лига
Локьер дал понять, что может завершить карьеру после остановки сердца
17:22 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» согласовал условия контракта с защитником
17:17 · Англия. Премьер-лига
​Ираола: «Мы должны прибавить, чтобы соперничать с «Тоттенхэмом»
17:06 · Англия. Премьер-лига
​Постекоглу: «Это Премьер-лига – здесь в каждой игре можно оступиться»
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Я полностью доверяю своим игрокам»
16:51 · Англия. Премьер-лига
Эльнени может отправиться в Саудовскую Аравию слухи
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» - «Арсенал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
16:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Борнмут»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
16:10 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» объяснил отсутствие Зинченко в заявке
16:05 · Англия. Премьер-лига
​Ришарлисон и Сон – в основе «Тоттенхэма» на игру против «Борнмута»
16:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» назвал состав на дерби против «Фулхэма»
14:52 · Англия. Премьер-лига
Артета продолжает настаивать на трансфере Тони в «Арсенал»
14:23 · Англия. Премьер-лига
Тьяго Силва объяснил свою злость после победы
13:55 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов отпустить Томиясу в аренду зимой
12:21 · Англия. Премьер-лига
Каррагер шокирован решением «Челси» продать Галлахера
Все новости
Рекомендуем