​«Арсенал» объяснил отсутствие Зинченко в заявке

В последний день 2023 года «Арсенал» проведёт дерби против «Фулхэма». Украинский защитник Александр Зинченко не попал в заявку «канониров». Как сообщает пресс-служба лондонского клуба, Зинченко пропускает игру из-за небольшой проблемы с икроножной мышцей.

В сезоне 2023/2024 Александр Зинченко провёл за «Арсенал» 24 матча. В них защитник записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

Лондонское дерби между «Фулхэмом» и «Арсеналом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.