Блиц: «Возможно, «Арсеналу» пришло время отказаться от Зинченко»

Журналист Сэм Блиц поделился мнением об ошибке защитника «Арсенала» Александра Зинченко в матче 19-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:2).

Напомним, что неточная передача 27-летнего футболиста привела к голу в ворота «канониров». По мнению Блица, «Арсеналу» не стоит прибегать к услугам Зинченко в больших матчах.

«На счету Зинченко плохая игра против Мохамеда Салаха в матче с «Ливерпулем», а после этого неубедительные действия во время голевой атаки «Вест Хэма». Возможно, «Арсеналу» пришло время отказаться от украинца, особенно в больших матчах», — цитирует Блица Sky Sports.

В текущем сезоне Зинченко провёл за «Арсенал» 24 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. После 19 туров АПЛ лондонская команда занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Ливерпуля» на два балла.