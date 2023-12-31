Эльнени может отправиться в Саудовскую Аравию

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, в услугах египтянина заинтересован не только «Трабзонспор», о чем сообщалось ранее, но и другой друг из Турции — «Бешикташ». Помимо этого, источник рассказал, что условия возможного трансфера начали изучать клубы из Саудовской Аравии.

В текущей кампании 31-летний Эльнени появился на поле только в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 4,5 млн евро.