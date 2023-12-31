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Эльнени может отправиться в Саудовскую Аравию слухи

31 Декабря 2023 • 16:51 Комментировать
Фулхэм
1:1
Арсенал
1 6.10 X 4.40 2 1.55
1-й тайм

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эльнени может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.

Как утверждает известный инсайдер Фабрицио Романо, в услугах египтянина заинтересован не только «Трабзонспор», о чем сообщалось ранее, но и другой друг из Турции — «Бешикташ». Помимо этого, источник рассказал, что условия возможного трансфера начали изучать клубы из Саудовской Аравии.

В текущей кампании 31-летний Эльнени появился на поле только в четырех матчах с учетом всех турниров, в которых не смог отметиться результативными действиями.

Согласно сведениям портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 4,5 млн евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бешикташ Арсенал Лондон Мохамед Эльнени трансферы футбола - зима 2024 ещё теги

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