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Артета продолжает настаивать на трансфере Тони в «Арсенал»

31 Декабря 2023 • 14:52 Комментировать
Фулхэм
...
Арсенал
1 6.10 X 4.40 2 1.55
Через 0 ч. 53 мин.

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета продолжает настаивать на трансфере нападающего Айвена Тони из «Брентфорда». По информации от The Independent, «канониры» всё ещё изучают возможность провернуть трансфер в январе.

Ранее сообщалось, что «Брентфорд» на намерен отпускать Тони посреди сезона. Руководство клуба повесило ценник на англичанина в размере суммы свыше 100 миллионов евро. «Пчёлы» надеются, что этот ценник отпугнёт заинтересованные клубы.

Тони в прошлом розыгрыше Английской премьер-лиги забил 20 голов. В этом сезоне Айвен не играл из-за дисквалификации, которая истекает в январе.

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Евро-Футбол.Ру,
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