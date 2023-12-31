«Арсенал» назвал состав на дерби против «Фулхэма»

В последний день 2023 года в Английской премьер-лиге пройдёт лондонское дерби – «Фулхэм» против «Арсенала». Наставник «канониров» Микель Артета принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Кивёр, Райс, Хаверц, Эдегор, Сака, Мартинелли, Нкетиа.

Матч между «Фулхэмом» и «Арсеналом» стартует в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущую минуту «Арсенал» располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице. От лидирующего «Ливерпуля» команда отстаёт на два очка.