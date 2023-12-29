Тренер «Фулхэма»: Мы не получали предложений по трансферу Пальиньи

Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва ответил на вопрос о будущем полузащитника команды Жоау Пальиньи.

— Я разговаривал об этом с руководством. Могу заявить, что мы не получали ничего, никаких предложений. На данный момент мы полностью сосредоточены на играх, — приводит слова тренера журналист Питер Ратцлер.

Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего португальца заинтересованы «Бавария» и «Арсенал». По данным СМИ, «Фулхэм» готов отпустить своего футболиста за 70 миллионов евро.

В текущем сезоне Пальинья принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив один ассист.

«Фулхэм» определился с ценой Пальиньи

