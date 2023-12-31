«Наполи» интересуется двумя защитниками «Арсеналу»

Итальянский «Наполи» положил глаз на двух защитников лондонского «Арсенала». По информации от издания La Gazzetta dello Sport, «партенопеи» хотят приобрести Такэхиро Томиясу и Якуба Кивиора. Отметим, что оба футболиста имеют за спиной опыт выступлений в итальянской Серии А. Томиясу играл за «Болонью», а Кивиор защищал цвета «Специи».

«Наполи» рассчитывает усилить линию обороны в зимнее трансферное окно. Защитники «Арсенала» считаются приоритетными кандидатами для руководства клуба во главе с президентом Аурелио де Лаурентисом.

23-летний Кивиор провёл всего 7 матчей в этом розыгрыше АПЛ, а Томиясу сыграл в чемпионате 12 поединков.