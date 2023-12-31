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«Арсенал» готов отпустить Томиясу в аренду зимой

31 Декабря 2023 • 13:55 Комментировать
Фулхэм
...
Арсенал
1 6.10 X 4.40 2 1.55
Через 2 ч. 47 мин.

Лондонский «Арсенал» в январе будет готов отпустить своего защитника Такэхиро Томиясу, который способен закрыть позиции как в центре, так и на правом фланге обороны.

The Sun сообщает, что «канониры» действительно открыты к варианту с арендой до конца сезона. Ранее в услугах японского защитника были заинтересованы итальянские клубы, в число которых входили «Наполи» и миланский «Интер». Отметим, что Томиясу ранее выступал в Серии А за «Болонью», откуда и перешёл в «Арсенал» летом 2021 года.

Такэхиро в последнее время часто страдает от травм. В нынешнем сезоне японец отметился голом и результативной передачей в 12 матчах Английской премьер-лиги.

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