«Арсенал» готов отпустить Томиясу в аренду зимой

Лондонский «Арсенал» в январе будет готов отпустить своего защитника Такэхиро Томиясу, который способен закрыть позиции как в центре, так и на правом фланге обороны.

The Sun сообщает, что «канониры» действительно открыты к варианту с арендой до конца сезона. Ранее в услугах японского защитника были заинтересованы итальянские клубы, в число которых входили «Наполи» и миланский «Интер». Отметим, что Томиясу ранее выступал в Серии А за «Болонью», откуда и перешёл в «Арсенал» летом 2021 года.

Такэхиро в последнее время часто страдает от травм. В нынешнем сезоне японец отметился голом и результативной передачей в 12 матчах Английской премьер-лиги.