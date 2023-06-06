Заха получил грандиозное предложение от «Аль-Насра»

Вингер «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может переехать в Саудовскую Аравию.

Ивуариец не продлил истекающий в нынешнем месяце контракт с «Кристал Пэлас», поэтому в скором времени сможет совершить переход на правах свободного агента. По информации Sky Sports, за получить 30-летнего футболиста намерен «Аль-Наср», предложивший ему трёхлетний договор, по условиям которого тот может заработать в общей сложности 45 млн фунтов стерлингов (более 52 млн евро).

Уилфрид Заха также интересен мадридскому «Атлетико» и ряду других европейских клубов. В настоящий момент игрок не определился со своим будущим.