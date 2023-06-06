Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха не планирует перебираться в Саудовскую Аравию.

По информации авторитетного футбольного инсайдера Фабрицио Романо, Уилфрид Заха пока не согласовал условия с саудовским клубом «Аль-Наср». Представители клуба обращались к нему, но никаких соглашений пока достигнуто не было.

Романо добавляет, что приоритетом для Заха остается европейский футбол. К нему проявляют сильный интерес несколько клубов из Лиги чемпионов.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий провел за «Кристал Пэлас» 28 матчей. Он забил 7 голов и отдал 3 результативные передачи.