Центральный полузащитник лондонского «Арсенала» Альберт-Мбойо Локонга может стать игроком новичка АПЛ – «Бёрнли». Команда Венсана Компани, напомним, в текущем сезоне заняла первое место в Чемпионшипе и возвращается в элиту английского футбола.

Как сообщает Football Insider, «Бёрнли» уже начал переговоры с «канонирами» по игроку. 23-летний футболист, по информации источника, является одной из главных целей команды Компани.

Напомним, что вторую половину текущего сезона Локонга провёл в лондонском «Кристал Пэлас». Наставнику «Арсенала» Микелю Артете бельгийский игрок оказался не нужен.

Контракт 23-летнего игрока с «пушкарями» действует до 30 июня 2026 года.