«Кристал Пэлас» объявил об уходе Миливоевича

Полузащитник «Кристал Пэлас» Лука Миливоевич покинет команду ближайшим летом. Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

Напомним, контракт Миливоевича с «Кристал Пэлас» рассчитан до конца июня нынешнего года, поэтому он покинет клуб на правах свободного агента.

Сербский футболист выступает за «Кристал Пэлас» с 2017 года, ранее он защищал цвета греческого «Олимпиакоса», «Црвены Звезды» и бельгийского «Андерлехта». В текущем сезоне полузащитник провёл в составе «орлов» 21 матч и забил один гол.

После 37 туров текущего розыгрыша АПЛ «Кристал Пэлас» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав 44 очка. Свой ближайший матч лондонцы проведут 28 мая против «Ноттингем Форест». Начало — в 18:30 по московскому времени.