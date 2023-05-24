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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейлор Навас намерен остаться в АПЛ, но не в «Ноттингем Форест»

24 Мая 2023 • 18:26 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Ноттингем Форест
28.05 18:30

Вратарь «Ноттингем Форест» Кейлор Навас хочет продолжить карьеру в Английской премьер-лиге. Напомним, 36-летний голкипер выступает за «Ноттингем Форест» на правах аренды, контракт футболиста принадлежит «ПСЖ».

Как стало известно Foot Mercato, «лесники» не смогут выкупить трудовой договор Наваса у французского клуба. Однако в услугах футболиста заинтересованы четыре английских клуба: «Челси», «Тоттенхэм», «Брентфорд» и «Лестер».

В нынешнем сезоне Навас провел 19 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 33 мяча и три раза смог сохранить свои ворота в неприкосновенности. Контракт голкипера с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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КРИСТАЛ ПЭЛАС НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ
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