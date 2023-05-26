Ходжсон высказался о своём будущем

Рулевой «Кристал Пэлас» Рой Ходжсон дал комментарий по поводу своего будущего.

«В воскресенье будет мой последний матч. Я подписывал контракт до конца сезона и был очень рад предоставленной возможности. Я рассматриваю ближайшую игру как последнюю игру по контракту.

Рассмотрю ли я предложение о продлении контакта? Я не знаю. Я подожду, пока наступит этот день, а затем приму решение. Сейчас я не думаю об этом», - сказал Ходжсон журналистам в ходе пресс-конференции.

В последнем туре Премьер-лиги «Кристал Пэлас» будет играть против «Ноттингем Форест». Матч пройдёт в воскресенье, 28 мая.