Ходжсон: «Я сделал свою работу»

«Кристал Пэлас» не сумел завершить сезон в АПЛ победой, но и без того, команда впечатляюще выступила весной, несколько очень сильных матчей позволили «орлам» гарантировать себе место в высшем свете задолго до конца сезона. Наставник клуба Рой Ходжсон прокомментировал итоги сезона:

- Мы доминировали от начала до конца игры. Но «Ноттингем» хорошо защищался, словно играл против «Арсенала». В целом, я думаю, что могу гордиться своей работой. Я сделал свою работу. Но должен отметить, что Патрик Виейра до меня тоже хорошо справлялся, если бы у него все было бы совсем плохо, то ничего не получилось бы, - цитирует слова Ходжсона BBC Sport.