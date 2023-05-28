Игрок «Кристал Пэлас» Эзе стал лучшим дриблёром сезона АПЛ

Эберечи Эзе, 24-летний игрок атаки лондонского «Кристал Пэлас» признан лучшим дриблёром Английской премьер-лиги по окончании сезона-2022/23. Так, в завершившемся сезоне у молодого англичанина в активе 73 успешных обводки.

На две обводки он опередил звезду лондонского «Арсенала» Букайо Саку – у него 71 успешная обводка. На третьем месте одноклубник Эзе Джордан Айю – 66 обводок. По 63 успешных обыгрыша у Габриэла Мартинелли из «Арсенала» и полузащитника «Брайтона» Солли Марча.

Напомним, «Кристал Пэлас» по итогам сезона финишировал на 11-м месте с 45 очками, заблаговременно обеспечив себе спокойный финиш в середине турнирной таблицы.