Лингард попрощался с «Ноттингем Форест»

Бывший игрок «Ноттингем Форест» полузащитник Джесси Лингард попрощался с клубом.

Лингард обратился к болельщикам «Ноттингем Форест» и команде через социальные сети, выразив свою благодарность за время, проведенное в клубе.

«Спасибо всем, от болельщиков до всего персонала клуба и, конечно же, игроков. Это было похоже на настоящие американские горки, но мы были вместе. Было приятно», – написал Лингард.

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» перешел в «Ноттингем Форест» летом 2022 года. В минувшем сезоне полузащитник сыграл 20 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.