Все три новичка АПЛ избежали вылета

Сегодняшний день в чемпионате Англии богат на события, интересные вещи произошли и в нижней части турнирной таблицы. «Ноттингем Форест» обыграл лондонский «Арсенал» с минимальным счётом и обеспечил себе как минимум ещё один сезон в элите английского футбола.

Напомним, что «лесники» стали новичками АПЛ в подходящем к концу сезоне. После важной домашней победы клуб точно не опустится ниже 16 места в турнирной таблице. Помимо них, из Чемпионшипа на повышение в конце прошлого сезона ушли «Фулхэм» и «Борнмут». «Дачники» провели уверенный сезон и идут в середине турнирной таблицы на 10-м месте с 52 баллами.

«Вишни» благодаря удачному финишу также заблаговременно избежали вылета в Чемпионшип. У команды с юга Англии сейчас 14-е место и 39 очков.

Таким образом, все три новичка текущего сезона АПЛ сохранили прописку в Премьер-лиге.