«Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» разошлись миром

Немотивированные «Кристал Пэлас» и «Ноттингем Форест» провели матч 38-го тура Премьер-лиги. Хозяева играли первым номером и создали побольше моментов, но пропустили первыми. Тайво Авонийи на 31-й минуте стал автором первого гола, а соперник отыгрался в середине второго тайма (Уилл Хьюз).
Хозяева поля заняли 11-е место в таблице, противник - 16-й.
Протокол игры
|31'Авонийи Тайво (0:1)
|(1:1) Хьюз Уилл66'
Джонстон Сэм•Уорд Джоэл•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Дукуре Шейк68' (Макартур Джеймс (68') •Хьюз Уилл90' (Ридевальд Жайро (90') •Олисе Майкл90' (Ахамада Науиру (90') •Эзе Эберечи•Айю Джордан•Эдуар Одсонн67' (Матета Жан-Филипп (67')
Хеннесси Уэйн•Уорролл Джо•Боли Вийи72' (Куяте Шейху (72') •Ньякат Мусса•Орье Серж•Йейтс Райан• 80'Мангаля Орель72' (Деннис Эммануэль (72') •Лоди Ренан46' (Тоффоло Харри (46') •Джонсон Бреннан•Авонийи Тайво89' (Сарридж Сэм (89') •Гиббс-Уайт Морган 43'89' (Айю Андре (89')
28 мая. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
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