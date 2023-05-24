Макартур покидает «Кристал Пэлас» после девяти сезонов

«Кристал Пэлас» объявил о том, что полузащитник Джеймс Макартур покидает клуб по завершению сезона. 35-летний шотландец обретёт статус свободного агента – его действующий контракт с «орлами» рассчитан как раз до конца июня.

За «Кристал Пэлас» Макартур выступает с сентября 2014 года. С тех пор полузащитник провёл 252 матча, в которых забил 19 голов и отдал 23 результативных паса на партнёров.

На текущий момент «Кристал Пэлас» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. В последнем туре лондонцы будут играть против «Ноттингем Форест» на своём поле. Игра пройдёт в воскресенье, 28 мая.