Конте – о победе над «Брайтоном»: «Достойный ответ на недавнее поражение в дерби»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте доволен выступлением своей команды в матче с «Брайтоном».

Встреча завершилась минимальной победой «шпор». Автором единственного гола, забитого на 22-й минуте, стал Гарри Кейн.

«Брайтон» – отличная команда, и хорошее выступление в противостоянии с таким соперником достойно похвалы. Мы старались действовать интенсивно. Думаю, «Тоттенхэм» заслужил победу, но я не могу не отметить высокий уровень «Брайтона».

Это хороший ответ на недавнее поражение в дерби [против «Арсенала»]. Теперь нам предстоит провести два матча подряд на своём поле. Надеюсь, поддержка болельщиков поможет нам показать свои лучшие качества», – заявил в интервью BBC итальянский наставник.