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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн забил 12 голов в последних 12 матчах АПЛ

08 Октября 2022 • 20:31 Комментировать
Брайтон
0:1
Тоттенхэм
1 2.55 X 3.35 2 2.80
2-й тайм

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн исправно забивает в последних матчах Английской премьер-лиги.

Именно Кейн открыл счёт в проходящем в эти минуты поединке против «Брайтона», отметившись точным ударом на 22-й минуте. Таким образом, как отмечает Opta, 29-летний форвард забил 12 голов в последних 12 играх чемпионата (с учётом прошлого сезона), а также продлил голевую серию до четырёх встреч лиги кряду – личный рекорд лидера «шпор» за всю карьеру.

В настоящий момент Гарри Кейн занимает вторую строчку в списке бомбардиров Премьер-лиги с 8 забитыми мячами, уступая только нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, забившему 15 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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