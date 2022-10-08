Кейн забил 12 голов в последних 12 матчах АПЛ

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн исправно забивает в последних матчах Английской премьер-лиги.

Именно Кейн открыл счёт в проходящем в эти минуты поединке против «Брайтона», отметившись точным ударом на 22-й минуте. Таким образом, как отмечает Opta, 29-летний форвард забил 12 голов в последних 12 играх чемпионата (с учётом прошлого сезона), а также продлил голевую серию до четырёх встреч лиги кряду – личный рекорд лидера «шпор» за всю карьеру.

В настоящий момент Гарри Кейн занимает вторую строчку в списке бомбардиров Премьер-лиги с 8 забитыми мячами, уступая только нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанну, забившему 15 голов.