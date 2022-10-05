​Конте: «Чтобы выйти на хороший уровень, нам нужно больше трансферных окон»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте рассчитывает на активность клуба на трансферном рынке.

«Клуб прекрасно знает ситуацию. Нужно время и терпение, нужно двигаться шаг за шагом. Чтобы выйти на хороший уровень, нам нужно больше трансферных окон. Мы знаем это. В то же время мы хотим быть конкурентоспособными уже сейчас, стараемся отдаваться по максимуму», - сказал Конте журналистам.

Напомним, что во вторник «Тоттенхэм» добился лишь ничьей в гостевом матче Лиги чемпионов против «Айнтрахта» - 0:0. Теперь команда Антонио Конте готовится к гостевой игре против «Брайтона» в Премьер-лиге.