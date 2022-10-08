Конте разочаровался в Биссума

Полузащитник «Тоттенхэма» Ив Биссума разочаровал главного тренера команды Антонио Конте, сообщает Football Insider.

По информации источника, итальянский специалист считает, что у 26-летнего малийца отсутствует тактическая дисциплина.

Напомним, Биссума перешёл в «Тоттенхэм» минувшим летом из «Брайтона», подписав с лондонским клубом четырёхлетнее соглашение. Сумма трансфера составила около 30 миллионов евро. В текущем сезоне футболист провёл в составе «шпор» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

«Тоттенхэм» набрал 17 очков в восьми матчах текущего розыгрыша АПЛ и занимает третью строчку в турнирной таблице английского чемпионата. Свой следующий матч команда Конте проведёт сегодня, 8 октября, против бывшей команды Биссума «Брайтона». Начало — в 19:30 по московскому времени.