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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Конте — о том, почему Доэрти не выходит в стартовом составе: «Я не хочу проигрывать»

04 Октября 2022 • 09:31 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
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08.10 19:30

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте объяснил, почему не выпускает защитника Мэтта Доэрти в стартовом составе своей команды.

«Доэрти в прошлом сезоне играл в каждом матче, а сейчас я не вижу в нём того, что нужно для того, чтобы он выходил в стартовом составе. Я не дурак, я не хочу проигрывать», — приводит слова Конте Goal.

Доэрти защищает цвета «шпор» с лета 2020 года. В текущем сезоне 30-летний англичанин провёл в составе своей команды три матча, не отметившись в них результативными действиями.

После восьми проведённых матчей в текущем розыгрыше чемпионата Англии «Тоттенхэм» набрал 17 очков и занимает третью строчку в турнирной таблице АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Антонио Конте Мэтт Доэрти
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