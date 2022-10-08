Де Дзерби: «Несправедливый результат»

В десятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Брайтон» потерпел неудачу в матче с «Тоттенхэмом», «шпоры» победили с минимальным счетом, и это было второе поражение «Брайтона» после того, как в конце августа команда уступила «Фулхэму». Неудачу своего клуба прокомментировал итальянский специалист Роберто де Дзерби:

- Считаю, что это несправедливый результат. В начале игры мы доминировали. Игроки действительно играли отлично, но не всю игру. Я думаю, минут 70 все было в порядке, но этого не хватило. Должен поблагодарить фанов клуба, они очень тепло приветствовали меня, - цитирует слова де Дзерби BBC Sport.