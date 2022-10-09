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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Команды Конте не проиграли ни одного из последних 54 матчей АПЛ, когда вели в счёте к перерыву

09 Октября 2022 • 02:27 Комментировать
Брайтон
0:1
Тоттенхэм
окончен

Антонио Конте давно не знает поражений в матчах чемпионата Англии, когда его команды выигрывают первый тайм.

В субботу «Тоттенхэм» одолел «Брайтон» в гостях (1:0), забив до перерыва и удержав минимальное преимущество во второй половине. Таким образом, как информирует Opta, беспроигрышная серия Конте в матчах с выигранным первым таймом продлилась до 54 встреч (50 побед и 4 ничьи) – лучший показатель среди всех тренеров Английской премьер-лиги.

Конте возглавлял «Челси» с 2016 по 2018 год, а в ноябре 2021 года стал наставником «Тоттенхэма». В общей сложности на счету коллективов итальянца 74 победы в 113 матчах АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Антонио Конте Английская Премьер-лига
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