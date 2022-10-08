«Тоттенхэм» выдал победу над «Брайтоном», отцепив конкурента

В 10-м туре Премьер-лиги «Брайтон» и «Тоттенхэм» играли за право расположиться на третьем месте в турнирной таблице. Встреча получилась упорной, моментов было не так много. В середине первого тайма сработала связка Сона Хынмина и Гарри Кейна, кореец мягко набросил мяч, а партнер - отправил его в сетку. После перерыва Кейн был близок к дублю, но немного промахнулся. Бен Дэвис мог снимать все вопросы о победителе, но все же вместо мяча сыграл во вратаря.

«Шпоры» добыли победу со счетом 1:0 и с 20 очками закрепились на третьем месте, у его соперника 14 баллов.