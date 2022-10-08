«Тоттенхэм» выдал победу над «Брайтоном», отцепив конкурента

В 10-м туре Премьер-лиги «Брайтон» и «Тоттенхэм» играли за право расположиться на третьем месте в турнирной таблице. Встреча получилась упорной, моментов было не так много. В середине первого тайма сработала связка Сона Хынмина и Гарри Кейна, кореец мягко набросил мяч, а партнер - отправил его в сетку. После перерыва Кейн был близок к дублю, но немного промахнулся. Бен Дэвис мог снимать все вопросы о победителе, но все же вместо мяча сыграл во вратаря.
«Шпоры» добыли победу со счетом 1:0 и с 20 очками закрепились на третьем месте, у его соперника 14 баллов.
Протокол игры
|22'Кейн Гарри (0:1)
Санчес Роберт•Вельтман Йоел 49'89' (Гилмор Билли (89') •Данк Льюис•Уэбстер Адам•Марч Соломон•Эступиньян Первис67' (Митома Каору (67') •Макаллистер Алексис•Кайседо Мойсес89' (Лемпти Тарик (89') •Гросс Паскаль82' (Лаллана Адам (82') •Троссар Леандро•Уэлбек Данни
Льорис Уго•Ромеро Кристиан•Дайер Эрик•Дэвис Бен•Доэрти Мэтт•Сессеньон Райан•Бентанкур Родриго•Биссума Ив 31'71' (Ришарлисон (71') •Хёйбьерг Пьер-Эмиль•Сон Хын Мин80' (Перишич Иван (80') •Кейн Гарри 18'90' (Скипп Оливер (90')
08 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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