Хынмин: Конте — победитель, команда должна следовать его плану

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хынмин высказался о работе с Антонио Конте.

Сон Хынмин сказал Mirror, что команда должна следовать плану Конте, потому что в минувшем сезоне никто не верил в попадание «Тоттенхэма» в Лигу чемпионов, а это случилось. Тренер всегда хочет большего, необходимо выполнять его план, ведь Конте — победитель, нужно чем-то жертвовать и выполнять сложные задания, добавил игрок.

В текущем сезоне 30-летний футболист принял участие в 11 матчах во всех турнирах, в которых забил три мяча и сделал одну голевую передачу.

«Тоттенхэм» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 20 очков за 8 встреч.