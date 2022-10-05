Удоги: «До сих пор ничего не слышал от Конте»

Итальянский защитник «Удинезе» Дестини Удоги, права на которого принадлежат лондонскому «Тоттенхэму», поделился эмоциями от возможного дебюта в чемпионате Англии.

«Серия А помогает расти. Месяцы, отданные игре в аренде за «Удинезе», будут важны для дальнейшего прогресса. Сейчас я полностью здесь, я сосредоточен. До сих пор ничего не слышал от Антонио Конте. Однако Премьер-лига меня не пугает. Я всегда говорил на английском дома со своими родителями, которые родились в Нигерии», - сказал футболист в интервью La Repubblica.

«Удинезе» ожидает, что Удоги вернётся в английский клуб в конце сезона 2022/23.